Corrupte medewerker containeroverslagbedrijf aangehouden

De man wordt ervan verdacht zijn kennispositie binnen het bedrijf in de haven te hebben misbruikt. In het onderzoek werd duidelijk dat de man zich vermoedelijk liet omkopen met grote contante geldbedragen. Direct na de aanhouding werd de woning van de man doorzocht. Hierbij werd onder andere beslag gelegd op digitale gegevensdragers, diverse voertuigen, luxegoederen en een groot contant geldbedrag.

Corruptie in de haven

Om drugssmokkel mogelijk te maken hebben criminele organisaties corrupte schakels nodig op diverse plekken in de logistieke keten. De pijnlijke realiteit is dat elke havenmedewerker een risico loopt om benaderd te worden door zo’n criminele organisatie. Er wordt veel geld geboden om informatie te kopen, de andere kant op te kijken of daadwerkelijk handelingen te verrichten om smokkel mogelijk te maken. Er wordt op heel veel manieren samengewerkt met bedrijven in de haven om de veiligheid van hun medewerkers te bevorderen.

Meld misdaad (anoniem)

Ben je benaderd door criminelen? Of heb je informatie over mogelijke corruptiezaken? Meld het! Als u liever anoniem blijft, kunt u ook melden via M. op 0800-7000 of bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit team is speciaal getraind in het afschermen van informatiebronnen en het in het geheim inwinnen van informatie. U kunt TCI bereiken op 088-6617734.