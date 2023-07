Woninginsluiper aangehouden

De bewoonster is rond 04.30 uur wakker geworden van een geluid in haar woning. Zij krijgt de schrik van haar leven als er plots een man in haar slaapkamer staat. De man heeft een mes in zijn hand. De vrouw weet de man uit haar woning te praten en belt daarna direct de politie meldkamer. Volgens de vrouw was de man erg dronken en zij heeft zijn signalement door gegeven. Agenten zien dan rond 05.40 uur in de Willemstraat een man lopen die voldoet aan dit signalement. Hij is aangehouden en zit nu vast voor verhoor.