Automobilist aanrijding A2 Echt overleden

Boetes

De snelweg ter hoogte van Echt was lange tijd volledig afgesloten voor onderzoek. Ook landde er een traumahelikopter. Tijdens het verlenen van hulp aan het slachtoffer zagen agenten dat er massaal gefilmd en gefotografeerd werd door automobilisten die aan de overzijde van de snelweg in zuidelijke richting reden. Alle bestuurders (20) die met hun smartphone in de hand beelden hebben gemaakt van het ongeval zijn op kenteken bekeurd. Zij krijgen binnenkort een bekeuring thuisgestuurd van 359,- euro. De Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.

Verkeersveiligheid

Helaas zien we met enige regelmaat dat automobilisten het nodig vinden om ongevallen te filmen. Dit is buitengewoon onwenselijk vanwege de verkeersveiligheid en de privacy van de betrokkenen. Het gebruik van een smartphone tijdens het rijden is niet toegestaan. Hierop staat een boete van 350,- euro plus 9,- euro administratiekosten.

Regels

Je mag volgens de wet geen telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat zoals een muziekspeler, navigatieapparaat of tablet vasthouden tijdens het autorijden of fietsen. Het maakt niet uit waarvoor je die gebruikt. In de wet staat: ‘Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden.’