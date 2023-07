Man uit Tadzjikistan en vrouw uit Kirgizië aangehouden op verdenking terrorisme

Driebergen-Rijsenburg - Een 29-jarige man en zijn 31-jarige vrouw zijn op donderdag 6 juli 2023 aangehouden op verdenking van terrorisme. Het gaat om een man uit Tadzjikistan en een vrouw uit Kirgizië, die sinds 2022 in Nederland verbleven. De vrouw is in een woning in Breda aangehouden, de man is opgepakt in Eindhoven. Ze worden beiden verdacht van voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS).