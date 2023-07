Doorbraak in cold case gedode Jody; verdachte na twintig jaar aangehouden

Vragen aan het publiek

Wat willen de rechercheurs graag van u weten?

De vindplaats van Jody is vlakbij het terrein van voetbalclub FC Turkiyemspor die hier destijds gevestigd was. Het slachtoffer is waarschijnlijk op zondagavond 22 juni 2003 aan het werk gegaan en in de nacht van 22 op 23 juni overleden. Mogelijk zijn er bezoekers van die vereniging die rond die tijd iets gezien of gehoord hebben wat hiermee te maken kan hebben.



Op de plaats delict is onder andere een opvallend (slagers)mes aangetroffen. Het betreft een Victorinox uitbeenmes dat voornamelijk in slachterijen wordt gebruikt. Bijzonder is dat op dit mes, naast het bloed van het slachtoffer, ook verschillende bloedresten van dieren, zoals een rund en lam, zijn aangetroffen maar opvallend genoeg niet van een varken. De recherche houdt er daarom rekening mee dat het mes bij halalslacht is gebruikt. Mogelijk zegt u dit iets over de oorspronkelijk eigenaar van dit mes. Maar ook alle andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek is nog steeds heel erg welkom.