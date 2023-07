Drugsbezorgservice in Maastricht en Meerssen opgerold: zes aanhoudingen

De verdachten opereerden in het gebied Maastricht en Meerssen en leverde daar bij klanten aan de voordeur een grote verscheidenheid aan drugs. Bij invallen op verschillende locaties zijn verschillende soorten drugs, gegevensdragers, contant geld en voertuigen in beslag genomen. De in beslaggenomen drugs betrof in totaal 4,7 kilo hennep, 2,2 kilo XTC, 1,5 kilo amfetamine, 180 LSD-zegels, 170 gram MDMA, 12 gram cocaïne en een kleine hoeveelheid 3MMC.

De drugslijn reed dagelijks tussen 11.00 en 23.00 uur naar verschillende adressen in de gemeente Maastricht en Meerssen en leverde daar de verdovende middelen aan huis. Hun voorraad bevond zich in een zogenaamd stashpand in Maastricht.

In totaal zijn zes verdachten aangehouden: vier verdachten (resp. 48, 44, 28 en 25 jaar) zijn woonachtig in Maastricht, eén verdachte komt uit Meerssen (43 jaar) en eén verdachte is afkomstig uit België en is minderjarig (15 jaar). Zij worden alle zes verdacht voor het overtreden van de Opiumwet. Een pand in Meerssen is eerder door de gemeenten gesloten in het kader van dit onderzoek.

Drugshandel is ondermijning

Het handelen in drugs is een vorm van ondermijning. Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen. De strijd tegen ondermijning gebeurt door onder meer politie, gemeenten, bedrijven, waterschappen en brancheorganisaties. Maar ook u kunt iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Hebt u het gevoel dat er iets niet pluis is? Wordt u bedreigd? Meld het! Altijd.

Bij spoed: bel 112

Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Misdrijven melden bij Meld Misdaad Anoniem

U kunt bij M. terecht met informatie over (ernstige) criminaliteit. Dat kunnen heel veel soorten strafbare feiten zijn, zoals moord en doodslag, wapenhandel, drugshandel, geweld op straat of brandstichting. U kunt ook melden over fraude met creditcards, verzekeringen, de belasting, sociale premies of uitkeringen. Via 0800-7000 of online.

Bel of mail met Meld Misdaad Anoniem

Melden kan 24 uur per dag via het online meldformulier. Daarnaast is M. zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.