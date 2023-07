Getuigenoproep Politie vraagt uw hulp bij het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeval op de A50 afgelopen nacht

Deze persoon zou nog op het wegdek liggen. Twee politieauto’s gingen direct naar de plaats van het ongeval en troffen daar enkele getuigen en het slachtoffer dat ter plaatse bleek te zijn overleden. De politie heeft ter plaatse uitvoerig onderzoek gedaan en de weg is meerdere uren afgesloten geweest voor het verkeer.

Getuigenoproep

De politie heeft de identiteit vastgesteld van het slachtoffer. De politie is op zoek naar het onbekend gebleven voertuig en de bestuurder dat mogelijk betrokken is geweest bij dit ongeval. Om die reden zijn we op zoek naar getuigen en mogelijk beeldmateriaal. Het bewuste stuk snelweg van de A50 richting Zwolle is onverlicht en daardoor donker. De politie zoekt weggebruikers rond dat tijdstip die wij nog niet hebben gesproken en die mogelijk iets hebben gezien of gevoeld. Maar ook voertuigen die daar op dat moment reden en voorzien zijn van een werkende dashcam.

Heeft u informatie, beeldmateriaal of weet u meer over dit ongeval? Belt u dan met de politie op 0900-8844 onder vermelding van onderstaand registratienummer.

2023310200 RV