Twee aanhoudingen in vervolgonderzoek naar handel in softdrugs

Nadat agenten op woensdagmiddag 14 juni al een hennepkwekerij aantroffen en ontmantelden in een pand aan de Haarlemmerweg kwam bij vervolgonderzoek nog een ander adres, aan het Singel, in beeld. In de vroege ochtend van dinsdag 4 juli leidde onderzoek in die woning tot de vondst van een zogeheten stashplek van hennep. Agenten troffen op de zolder van de woning 3500 joints, maar ook ruim 15 kilogram aan henneptoppen, 8,5 kilogram aan hasj en 17 gram aan paddo’s.

Twee in de woning aanwezige personen, een 37-jarige vrouw en een 32-jarige man, zijn beide aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in softdrugs. In hetzelfde onderzoek zijn al eerder arrestaties verricht.

Vermoeden hennepkwekerij

Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld dit dan! U kunt bellen met de politie via 0900 - 8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem via o800-7000. Meer weten over o.a. de gevaren van een kwekerij of waaraan u er één kunt herkennen? Kijk dan hier.