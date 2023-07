Brandstichting bij woning

De bewoners van de woning schrokken omstreeks 02.00 uur wakker omdat zij een knal hoorden. Bij de voordeur bleek er iets tot ontploffing te zijn gebracht, de brand was vrijwel direct uit, wel was er door de klap veel schade. Er raakte niemand gewond. De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Heeft u in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli iets gezien of gehoord dat met deze zaak te maken kan hebben. Of heeft u op een andere manier informatie die meer licht kan schijnen op de zaak? De recherche Leiden-Bollenstreek is bereikbaar via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.