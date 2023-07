Getuigen ontploffing Opaalstraat gezocht

Bewoners van het appartementencomplex aan de Opaalstraat schrokken omstreeks 13.15 op door een harde knal. Al snel bleek dat er aan de voorkant van een appartement op de vijfde etage iets tot ontploffing was gebracht. De 24-jarige bewoonster van de woning raakte daarbij lichtgewond. De schade aan de woning is aanzienlijk en ook naastgelegen woningen raakte beschadigd.



Direct is een onderzoek opgestart. Op camerabeelden vanuit de centrale hal van het complex blijkt dat vlak na het tijdstip van de ontploffing, een man het complex verlaten heeft. De kans is aannemelijk dat hij iets met de zaak te maken heeft. Van de man is het volgende signalement bekend: de ogenschijnlijk jonge man was -ondanks de hoge temperatuur- opvallend warme aangekleed in een zwart vest/hoodie waarvan hij de capuchon op zijn hoofd had en droeg daaronder een lange zwarte trainingsbroek. De man heeft een slank tot normaal postuur en droeg verder donkerkleurige schoenen en had een wit/lichtblauw mondkapje op zijn gezicht.



Heeft u zaterdag 8 juli iets gezien in de omgeving van de Opaalstraat dat met dit incident te maken kan hebben. Heeft u wellicht gezien waar de vermoedelijke verdachte naartoe is gevlucht of heeft hem juist in de omgeving gezien voorafgaand aan de knal? Ook wanneer u op een andere manier informatie heeft die meer licht kan schijnen op de zaak komt de recherche Leiden-Bollenstreek graag met u in contact. De recherche is bereikbaar via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.