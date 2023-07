Man aangehouden voor mishandeling beveiliger

Hoek - De politie heeft een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor het mishandelen van een beveiliger. Dat gebeurde vrijdagavond 7 juli op een evenement aan de Nieuw Neuzenweg. De man zou het terrein hebben moeten verlaten en was het daar niet mee eens. Ook tijdens de arrestatie en in het cellencomplex weigerde hij om mee te werken.