Ruzie tussen jongeren mondt uit in vechtpartij

Rond 22.00 uur ontving de politie een melding van een mogelijk steekincident aan de Varkensmarkt. Dit bleek echter te maken te hebben met de ruzie, bij een woning in de Jan van Brakelstraat. Een groep jongeren bevond zich in de eigen tuin, toen er een jongen op de schutting klom en op het dak wilde klimmen. De jongeren wilden hem tegenhouden en dit mondde uit in een ruzie tussen de jongeren uit de tuin en een groep jongeren die bij de ‘klimmer’ hoorden. Volgens verklaringen zijn er meerdere klappen uitgedeeld en zouden er persoonlijke spullen vernield zijn. Een slachtoffer is gewond geraakt, hij hoefde echter niet behandeld te worden door een ambulance.

Agenten ter plaatse troffen in eerste instantie geen steekincident of slachtoffer aan, later werd duidelijk dat het om deze ruzie in een nabijgelegen straat ging. Zij gingen op onderzoek uit, maar hebben niemand aangetroffen die aan de signalementen voldeden. Wel is er een buurtonderzoek gehouden, verklaringen opgenomen en beelden veiliggesteld voor verder onderzoek.