Verdachte aangehouden van straatroven

De man wordt verdacht van een brutale straatroof aan de Douvenrade in Heerlen op zaterdag 1 juli. Een 84-jarige vrouw werd rond de klok van 11:30 uur door voorbijgangers buiten bewustzijn op een fietspad aangetroffen. De politie heeft getuigenoproepen gedaan, onder meer toen haar telefoonhoesje in haar brievenbus werd aangetroffen. Naar aanleiding van de getuigenoproep meldde zich een getuige maar daarnaast ook een tweede slachtoffer. De 73-jarige vrouw was op 3 juli op haar scootmobiel beroofd van haar tas op een fietspad aan de Douvenrade. Zij raakte daarbij niet gewond. Mede dankzij de getuigenverklaring kon na verder onderzoek de 35-jarige verdachte worden aangehouden. Hij is in verzekering gesteld en wordt dinsdag 11 juli a.s. voorgeleid bij de rechtercommissaris.