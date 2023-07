Getuigen gezocht na explosie Haarlem

De bewoners werden in de nacht opgeschikt door een harde knal. Vrijwel direct is de politie ingeschakeld. Ook is Team Explosievenverkenning naar de locatie gekomen voor onderzoek. Hieruit is gebleken dat het om zwaar vuurwerk ging. De politie heeft nog niemand aangehouden en verricht verder onderzoek naar het incident.

Getuigenoproep

Was u rond dit tijdstip in de omgeving aan de Bakkerstraat in Haarlem? Of heeft u een camera in de buurt en beelden van de mogelijke verdachte(n)? Meldt u zich dan via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. U kunt ook uw tips en beelden direct toesturen via het tipformulier.

2023145958