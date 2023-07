Inbreker aangehouden op heterdaad in Purmerend

Rond 19.40 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke woninginbraak. De politie is vervolgens naar de locatie gegaan en constateerde dat er inderdaad was ingebroken. Vrijwel direct zagen zij de verdachte wegrennen. De man is na een korte achtervolging aangehouden in het Kooijmanpark. Bij controle bleek dat hij goederen afkomstig van de inbraak in zijn bezit had. De verdachte is vervolgens meegenomen naar het politiebureau. Hier is hij ingesloten voor nader onderzoek.

Bel 112 als u ziet dat ergens wordt ingebroken

Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd persoon die bij huizen naar binnen gluurt bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.

