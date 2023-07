Getuigen gezocht na steekincident Pernis

Om te achterhalen wat er is gebeurd in de woning en wie verantwoordelijk is voor de verwondingen van de man, doet de politie verder onderzoek. Zo startte zij een buuronderzoek en ook wordt de woning doorzocht op sporen. Heeft u op zondagmorgen vroeg iets gehoord of gezien wat de politie kan helpen in dit onderzoek? Dan horen wij u graag. U kunt contact opnemen via onderstaande opties.