Twee verdachten aangehouden na steekincident

Agenten zijn rond 21.20 uur ter plaatse aan de Hoge Wal, nabij de Oostplas. Na een conflict tussen een meerdere personen worden twee mannen gestoken. Twee verdachten gaan ervandoor. Een man van 22 en een man van 33 uit Tilburg worden later in de Groenstraat aangehouden. De twee slachtoffers, beiden 22 jaar en zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn behandeld in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Mogelijk is een onderlinge ruzie aanleiding voor het steekincident geweest.