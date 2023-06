Karin Krukkert nieuwe politiechef Eenheid Den Haag

‘Na een heel mooie periode in de Eenheid Rotterdam ben ik ontzettend blij met mijn overstap naar de Eenheid Den Haag’, reageert Karin (55), die ernaar uitkijkt weer aan de slag te gaan in de eenheid waar ze eerder al zo’n 25 jaar werkte. ‘Afscheid nemen valt me wel zwaar. In Rotterdam heb ik de afgelopen jaren echt mogen ervaren wat het politiewerk zo mooi maakt: dat je het alleen samen kunt doen, op een warme en collegiale manier. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik ook in de Eenheid Den Haag, samen met alle collega’s en met veel plezier, een waardevolle bijdrage kan leveren aan zowel een veilige samenleving als aan een eenheid waarin collega’s zich veilig en mee verbonden voelen.’



Karin werkt sinds januari 2017 als hoofd Operatiën van de Eenheid Rotterdam, waar zij in oktober 2019 werd benoemd tot plaatsvervangend politiechef. Voor zij in deze eenheid toetrad tot de eenheidsleiding vervulde zij al diverse leidinggevende functies binnen de Eenheid Den Haag, onder meer als teamchef bij de Haagse bureaus Segbroek en Jan Hendrikstraat, waarnemend adjunct-directeur van (het toenmalige) Haaglanden IV en als sectorhoofd in Den Haag Centrum. Op 25 juli start Karin in haar nieuwe functie.



Korpschef Henk van Essen feliciteert Karin van harte met haar benoeming: ‘Karin omschrijft zichzelf als een leidinggevende die het iedere dag weer een beetje beter wil doen voor de samenleving en de mensen in de organisatie. Een prachtige drijfveer voor een politiechef. Ik wens haar namens de korpsleiding veel succes in haar nieuwe rol in de eenheid waar ze ooit ook haar politieloopbaan begon.’