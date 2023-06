Bewoner aangehouden na brand

Hulpdiensten krijgen rond 03.30 uur melding dat er brand is aan de Tolhoekweg. Brandweer heeft de brand die woedde in de schuur en de woning onder controle gekregen. Vanwege het watertransport zijn de Tolhoekweg en de Zwinweg tijdelijk afgesloten geweest. De brandweer gaf om 06.36 uur brandmeester. Agenten hebben de bewoner aangehouden op verdenking van brandstichting. De man is ingesloten voor verhoor.