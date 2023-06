Man na achtervolging aangehouden voor vernieling en diefstal

Omstreeks 15.50 uur krijgt de politie een melding dat een man in de Amundsenweg een ruit heeft vernield. Hij is er vervolgens in een bestelbus vandoor gegaan. Korte tijd later komt er melding via de ANPR (automatisch nummerplaatherkenning) dat de bestelbus op de A58 bij Rilland rijdt. Politie-eenheden zien het voertuig met hoge snelheid rijden en zetten de achtervolging in. De bestuurder negeert het stopteken en neemt op de A4 de afslag naar Steenbergen. Het rijgedrag van de man veroorzaakt gevaarlijke situaties door onder meer over fietspaden te rijden. Ook probeert hij het politievoertuig van de weg te drukken. Op de Corneliusstraat in Steenbergen stopt de bestuurder en stapt uit. Ook dan werkt hij niet direct mee bij zijn aanhouding. De agenten gebruiken pepperspray en het stroomstootwapen om de man onder controle te krijgen. Hij zit vast voor verder onderzoek naar de vernieling, de diefstal van de bestelbus, zijn rijgedrag en mogelijk rijden onder invloed.