Politievrijwilliger blijft onmisbaar

Zeist - Politievrijwilligers zijn nog steeds onmisbaar om in verbinding te blijven met de samenleving. Bijkomend voordeel is dat de vrijwilligers in staat zijn met een frisse en ook kritische blik naar de politie te kijken. ‘Ik nodig jullie uit dat te blijven doen. Tegenspraak hebben we nodig’, zei waarnemend politiechef Michel de Roos woensdagmiddag tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van politievrijwilligers in theater Figi in Zeist.