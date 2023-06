Getuigen gezocht steekincident Van Baerlestraat

Den Haag - De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een vechtpartij en een steekincident op de Van Baerlestraat in Den Haag. Hierbij is een slachtoffer gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.