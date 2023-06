Twee mannen gewond na schietincident Rotterdam

Rond 23.30 uur werden er schoten gehoord op de Strevelsweg. Toegesnelde agenten troffen een tweetal mannen aan. Eén van hen, een 23-jarige Rotterdammer bleek een schampschot te hebben. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse, maar gelukkig vielen de verwondingen mee. Agenten zetten de omgeving af voor onderzoek. Hierbij werd een huls aangetroffen. Tegelijkertijd meldde in een ziekenhuis de 22-jarige Rotterdammer zich met een schotwond. Ook bij hem vielen de verwondingen gelukkig mee en na behandeling kon hij het ziekenhuis weer verlaten. Er zijn geen aanhoudingen verricht.



U kunt ons helpen

De politie komt er graag achter wat zich heeft afgespeeld voorafgaand aan het incident en wie verantwoordelijk is voor het schieten. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Heeft u beelden? Laat het ons weten via onderstaande contactmogelijkheden.