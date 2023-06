Politie houdt verdachte Roemeen aan in Tiel

De vader van het slachtoffer had in april aangifte gedaan van vermissing. Op 3 juni jl. werd het lichaam van het 12-jarig meisje gevonden in een appartement in Boekarest. De moeder en haar partner werden aangemerkt als verdachten in dit drama. De moeder kon in de loop van deze week worden aangehouden in Spanje en is inmiddels overgeleverd aan Roemenië. Haar partner en mede-verdachte is vanmiddag in Tiel aangehouden.

De verdachte is overgebracht naar een politiebureau en zal na het weekend worden voorgeleid. Daarna zal de overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam een besluit nemen met betrekking tot zijn overlevering aan Roemenië.

FASTNL

Het Fugitive Active Search Team (FASTNL) van de Landelijke Eenheid is op verzoek en na informatie van FAST Roemenië een onderzoek gestart naar de verdachte die mogelijk naar Nederland zou zijn gevlucht.