Politie houdt 29-jarige man aan na neersteken collega's

Ter plekke treffen ze twee gewonde mannen aan van 38 en 39 jaar oud, beiden met steekwonden. Het jongste slachtoffer is met onder andere een steekwond in zijn borst met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, hij is stabiel. De 39-jarige man is met verwondingen aan zijn armen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Op aanwijzen van getuigen kon de 29-jarige verdachte worden aangehouden. Hij is ingesloten op het bureau. Rechercheurs onderzoeken de aanleiding van de ruzie en het daaropvolgende steekincident. Op basis van de eerste getuigenverhoren zou dat te maken kunnen hebben met de vriendin van de verdachte.