Bewoner in Lichtenvoorde uit woning gehaald

Het heeft lang geduurd voordat er veilig kon worden ingegrepen omdat de man zich verschanst had, het onbekend was hoe de situatie er binnen uitzag en omdat er mogelijk vuurwapens in het spel waren. “De politie en hulpdiensten hebben alle specialismen ingezet die nodig waren om dit rustig en veilig op te lossen,” reageert burgemeester Bronsvoort van Oost-Gelre. “Ik ben voor de omwonenden en andere betrokkenen heel blij dat de situatie nu veilig tot een einde is gebracht.”

Er wordt nu onderzoek gedaan in de woning van de verdachte, hij is aangehouden. We begrijpen dat er nog veel vragen zijn over de situatie. We doen daar nu nog geen mededelingen over, maar willen eerst goed onderzoek doen. De verdachte was al langer bekend bij de gemeente en politie, vanwege de zorg die hij nodig had. De verdachte zal vandaag nog door de crisisdienst beoordeeld worden om vast te stellen of hij acute zorg nodig heeft.