Man aangehouden na steekincident Dordrecht

Het slachtoffer is een 37-jarige man uit Dordrecht. Hij liep samen met een vrouw over straat toen hij werd gestoken door een man. De aanleiding van het steekincident wordt nog onderzocht.



Toen agenten aankwamen op de Hugo de Grootlaan was het slachtoffer nog aanspreekbaar en wees richting een wegvluchtende man die de dader zou zijn. De agenten bleven bij het slachtoffer die steeds minder goed aanspreekbaar werd en snel mee moest met een ambulance. De agenten gaven het signalement en de vluchtrichting door aan andere agenten in de omgeving. Ongeveer een uur later werd een man die voldeed aan het signalement aangehouden op de Zwijndrechtsebrug. Het gaat om een 31-jarige man uit Dordrecht.