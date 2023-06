Man aangehouden na bedreiging met wapen

Agenten zijn rond 08.25 uur naar een woning aan de Julianastraat gestuurd. Een man zou daar met een wapen zijn bedreigd. De verdachte was daar inmiddels niet meer aanwezig. Agenten treffen hem voor zijn woning aan de Mauritsstraat aan. Hij is gearresteerd. In zijn woning zijn een valmes en een nepwapen gevonden en in beslag genomen. Na verhoor mocht de man weer naar huis.