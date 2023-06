Politie doet onderzoek naar overleden persoon

Rond 22.30 uur ontvangt de politie een melding van een reanimatie. De man, een 28-jarige man uit Litouwen maar woonachtig in Alphen, overlijdt echter ter plaatse. Ter plaatse blijkt dat er mogelijk meerdere personen betrokken zijn geraakt bij een gevecht, waarna het slachtoffer is komen te overlijden.

Omdat de omstandigheden rondom het overlijden nog onduidelijk zijn en er mogelijk meerdere personen bij betrokken zijn, zijn er drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man, 36-jarige man en een 29-jarige man. Alle drie zijn zij woonachtig in Alphen. Of zij betrokken zijn en welke rol zij hebben gehad is nog onderdeel van het onderzoek.