Levenloze kat aangetroffen in Gelderse diep in Lelystad

De bewoners van de Cannenburch hadden het dier vrijdagavond 9 juni rond 18:00 uur voor het laatst gezien. De volgend dag, zaterdag 10 juni, werd de kat rond 21:00 uur nabij de houten Horstbrug levenloos teruggevonden. De politie doet onderzoek naar wat er gebeurd is.

Help en tip

Heeft u iets verdachts gezien? Heeft u meer informatie? Of heeft u vermoedens wie hier mogelijk bij betrokken is? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of tip via onderstaand tipformulier. Wil jij ook anoniem blijven en alsnog je informatie doorgeven? Dan kan dat via MeldMisdaadAnoniem via 0800-7000.