Getuigen gezocht van vernieling auto in Vlaardingen

Het is iets na 07.30 uur als wij melding krijgen dat er een auto met fikse schade staat op de Karel de Grotelaan in Vlaardingen. Als de agenten aankomen treffen zij inderdaad de auto aan met behoorlijke schade. De forensische opsporing werd erbij gehaald om (sporen) onderzoek te doen.



Knal

Buurtbewoners hebben aangegeven rond 2.10 uur in de nacht van zondag 11 op maandag 12 juni een knal te hebben gehoord. Mogelijk is dat het moment geweest dat er iets tot ontploffing is gebracht in het voertuig. Wat de toedracht is voor de ontploffing wordt ook nog onderzocht, maar een conflict in relationele sfeer wordt niet uitgesloten.



Getuigen

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camera-, dashcam-, of bewakingsbeelden met zicht op de Karel de Grotelaan/Jacoba van Beierenstraat, kijk dan of u hier iets opvallends op ziet tussen 01.30 en 02.30 uur. Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.