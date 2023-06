Getuigen gezocht na ruzie met geweld tussen jongeren in park Woerden

Eerder op die dag vond een ruzie plaats tussen twee betrokken meisjes. Het groepje van de drie meisjes besluit daarna om naar het Bredius park te gaan waar ze bij de in- en uitgang van het park de groep weer tegenkomen. Dit betreft de in- en uitgang aan de zijde van de Oudelandseweg. Er ontstaat opnieuw een woordenwisseling en vervolgens wordt er geweld gebruikt. Twee van de drie meisjes zijn daarbij gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar dit incident. Twee meisjes van 13 en 14 en een jongen van 13 zijn daarbij aangehouden.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien. De ruzie tussen de meisjes en de groep jongeren was op klaarlichte dag aan het begin van het Brediuspark, dus misschien heeft iemand die langsliep iets gezien en/of gefilmd. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.