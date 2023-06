Aanrijding letsel

Rond 21.05 uur kreeg de politie de melding van de aanrijding. Ter plekke troffen zij twee auto’s die op elkaar waren gebotst. Een bestuurder, een 20-jarige Utrechter, was gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder, een 19-jarige automobilist uit Veenendaal, kwam met de schrik vrij.

De politie deed ter plekke onderzoek en sprak met diverse getuigen. Dit onderzoek wordt voortgezet.