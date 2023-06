Verdrinking Vinkeveense Plassen

Een 25-jarige man uit Le Havre (Frankrijk) is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Hulp voor het tweede slachtoffer, een 21-jarige man uit Amsterdam, mocht niet baten en deze persoon is overleden. Volgens getuigen wilde de man uit Amsterdam het andere slachtoffer te hulp schieten, waarna hij zelf in de problemen is gekomen en verdronken is. Politie heeft het onderzoek afgerond en gaat uit van een noodlottig ongeval.