Politie zoekt getuigen in onderzoek naar mogelijke brandstichting Purmerbos

Rond 20.20 uur werd de brand in het bosrijke gebied ontdekt. Uit onderzoek is gebleken dat een deken van pluizen, afkomstig van de populieren in het bos, brandden. Het vuur verspreidde zich snel en uiteindelijk is er opgeschaald naar een grote brand. De omgeving is geruime tijd afgezet. Rond 23.50 uur was de brand onder controle en rond 00.45 uur konden de wegafzettingen worden opgeheven.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de brand en is op zoek naar getuigen die tussen 20.00 en 21.00 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Purmerbos. Woont u in de buurt en heeft u een camera aan uw woning? Dan kan het zijn dat u maandagavond iets heeft vastgelegd dat kan helpen bij het onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan mensen die lijken te vluchten of zich verdacht gedragen. Iedereen die meer informatie heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Geef uw tip door via 0900-8844 of via onderstaand meldformulier. Hiermee kunt u ook beelden uploaden.

2023123669