32-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen

Misdaad mag niet lonen

Elke dag neemt de politie spullen in beslag. Denk aan drugs, wapens, auto’s, geld, telefoons, vuurwerk, gegevens op een computer of bijvoorbeeld een bankrekening. De politie mag om drie redenen beslag leggen: om een strafbaar feit mee te bewijzen, om strafbare spullen van straat te halen of om iets af te pakken dat met op een illegale wijze verkregen geld is betaald. Ook in het geval van deze inbeslagname van vandaag vermoedt de politie dat de goederen waarschijnlijk met crimineel geld zijn gekocht.

Beperkingen

De verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Daarom worden er verder geen mededelingen gedaan over het onderzoek of de aanhouding.