Vanavond in Team West: explosie bij Katwijkse woning

Explosie woning Blekerij Katwijk

Bij een voordeur van een woning aan de Blekerij in Katwijk is brand ontstaan na een explosie donderdagnacht 8 juni rond 00.10 uur. Bij deze explosie raakte niemand gewond. Toen agenten ter plaatse gingen, troffen zij een zwaarbeschadigde voordeur aan. Buurtbewoners hebben de brand geblust, waarna de politie een uitgebreid onderzoek is gestart. De verdachte is via de Rijnstraat richting de Zeeweg weggelopen. Uit onderzoek blijkt uit niets dat de 69-jarige bewoonster betrokken is bij criminele activiteiten. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.

Woninginbraak Aristoteleslaan Den Haag

Op zondag 26 februari tussen 17.30 en 20.20 uur heeft een woninginbraak plaatsgevonden in een woning aan de Aristoteleslaan in Den Haag. Bij deze woninginbraak zijn geld en sieraden gestolen. Op camerabeelden zijn twee mannen te zien die wegrijden in een grijze Ford Focus met kenteken 31-LJV-D. Uit onderzoek blijkt dat de eigenaar van de auto niet de bestuurder is die bij deze inbraak betrokken was.

Voetbalgeweld Noordwijkerweg Rijnsburg

Op woensdagavond 19 april is een voetbalwedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quickboys in Rijnsburg flink uit de hand gelopen. Toen de spelers het veld opkwamen, werden vanuit beide supportersvakken vuurwerk en fakkels aangestoken. Ook werden er brandende fakkels en andere voorwerpen naar elkaar gegooid. Door de fakkels raakten meerdere mensen gewond onder wie kinderen die erg geschrokken en in paniek weggerend zijn. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en personen gehoord. In de uitzending laten we camerabeelden zien van twee mannen die nog worden gezocht.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Hebt u informatie over een van deze zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.