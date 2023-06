Drie mannen aangehouden na diefstal uit bus

Het drietal, 39, 36 en 33 jaar oud, allen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, werden met hun auto aan de kant gezet nadat er in Moerdijk een melding was gedaan van een inbraak in een bus. In de auto waarin de mannen reden werden spullen gevonden die mogelijk uit die bus waren gestolen. Bovendien kwam het drietal qua signalement overeen met het signalement dat een getuige gaf van de mogelijke daders. Het drietal is ingesloten en de spullen die in de auto gevonden werden zijn in beslag genomen.