Man aangehouden na mishandelen supermarktpersoneel

De man zou zaterdagavond 10 juni een medewerker van een Tilburgse supermarkt zwaar hebben mishandeld nadat deze de man aansprak bij een zelfscankassa. De verdachte ging er vervolgens vandoor en kon niet meer door de politie worden getraceerd. Een agent herkende de man, waarvan een foto intern bij de politie was verspreid, toen hij maandag naar een melding elders in Tilburg toeging. De verdachte is vervolgens op last van de officier van justitie buiten heterdaad aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar is de man na verhoor in vrijheid gesteld. Hij blijft verdachte in de zaak.