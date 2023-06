Vrachtwagenchauffeur botst tegen politieauto

Agenten stonden met hun auto op de vluchtstrook bij een automobilist met pech. Terwijl zij daar stonden botste een vrachtwagen tegen hun surveillancevoertuig aan. Daarbij beschadigde het voertuig. Vervolgens reed de chauffeur van de vrachtwagen door. Uiteindelijk is de man bij Etten-Leur aan de kant gezet. Een ademtest wees uit dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Hij blies 890 ug/l, ruim 4 maal de toegestane hoeveelheid Hierop is hij aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van een plaats ongeval. De man is ingesloten en zijn rijbewijs is ingenomen.