Twee verdachten aangehouden na achtervolging gestolen auto op de A2

Melding gestolen auto

Rond 03.50 uur kreeg de politie informatie dat een gestolen Franse auto over de A2 reed, rijrichting Eindhoven. De auto zou uit de richting van België komen.



Korte achtervolging

Meerdere eenheden van de politie reageerden op deze melding en informatie. Enkele ogenblikken na uitgifte van de melding zagen politieagenten dan ook de gestolen auto met drie inzittenden voor zich rijden over de A2. De auto reageerde niet op stoptekens van de politie en verhoogde de snelheid. De politieagenten zetten vervolgens de achtervolging in.



Tijdens de korte achtervolging, die zich tot hectometerpaal 166.1 voortzette, zagen de agenten dat de vluchtende auto de maximaal toegestane snelheidslimiet herhaaldelijk overschreed.



Aanrijding

Een van de achtervolgende politieauto's probeerde de vluchtende auto tot stilstand te dwingen. Dit deden ze door duidelijk zichtbaar een stopteken af te geven. De agenten zagen dat de vluchtende auto het stopteken negeerde en doorreed. Enkele momenten later ontstond een aanrijding tussen de politieauto en de Franse auto, waarbij de voorkant van de politieauto tegen de achterzijde van de Franse auto botste. De bestuurder van de vluchtende auto verloor de macht over het stuur en de auto botste vervolgens tegen de vangrail van de A2 ter hoogte van hectometerpaal 166, rechts. De agenten bleven ongedeerd. Hun dienstauto raakte aan de voorzijde beschadigd.



Aanhoudingen

De twee inzittenden van de vluchtende auto zijn vervolgens aangehouden op verdenking van onder meer de heling van de gestolen auto. Het gaat om twee mannen (26 en 22) zonder vaste woon – of verblijfplaats. Een derde man, de mogelijke bestuurder, vluchtte kort na de aanrijding te voet. Ondanks de grondige naspeuringen van de politie is deze man nog spoorloos.

Vervolgonderzoek

Wij onderzoeken alle zaken van dit incident (zoals onder meer de heling) grondig.

De twee aangehouden verdachten bleken allebei lichtgewond te zijn geraakt tijdens de aanrijding en zijn ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Beide verdachten mochten na controle en behandeling het ziekenhuis verlaten en zijn voor verhoor en verder onderzoek overgedragen aan de politie.

Getuigenoproep

We zijn dus nog op zoek naar de mogelijke bestuurder en komen graag in contact met getuigen die hem hebben gezien of weten waar hij verblijft. Hij trok zijn shirt uit op het moment dat hij vluchtte en rende met een ontbloot bovenlijf verder. Daarnaast droeg de man een vissershoedje.

Ben of ken jij deze man, ook dan verzoekt de politie je te melden. Dat kan via een van de onderstaande informatieknoppen.