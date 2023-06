politie doet onderzoek in natuurgebied Giffelerweg nav verdwijning Wico van Leeuwen

Neede - De politie doet vandaag 14 juni onderzoek in een natuurgebied aan de Giffelerweg in Neede. Dit onderzoek aan de Giffelerweg heeft te maken met de verdwijning van Wico van Leeuwen. Over het hoe en wat van het onderzoek doen we op dit moment geen nadere mededelingen.