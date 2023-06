Drugsafval aangetroffen op de Preludeweg in Alphen aan den Rijn

Na de vondst werd de omgeving afgezet en heeft de brandweer metingen verricht. Hieruit blijkt dat het vermoedelijk om drugsafval gaat. Een gespecialiseerd bedrijft ruimt het afval op. De politie doet (buurt)onderzoek en kijkt of er in de omgeving relevante camerabeelden zijn opgenomen.

Heeft u iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben van de dumping. Denk hierbij aan een verdacht persoon of voertuig. Meld dit dan via 0900-8844 of anoniem via M. op 0800-7000.

Wat kunt u doen als u een dumping van drugsafval ziet of drugsafval vindt?

Raak niets aan. Drugsafval is gevaarlijk.

Bel direct de politie via 112 en volg de instructies van de politie op.

Houd 25 meter afstand. Bij brand minimaal 100 meter afstand.

Sta met de wind in de rug zodat chemische lucht niet uw kant op waait.

Maak als het kan foto’s, noteer nummerborden en onthoud de beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. U kunt dit ook melden aan Meld Misdaad Anoniem.

Bent u zelf de eigenaar van de grond waar het afval ligt, doe dan ook officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is, kan de schade verhaald worden en moet de dader de schade terugbetalen. Zonder aangifte is er wettelijk geen gedupeerde.