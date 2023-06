Drie aanhoudingen na mishandeling

De melding kwam rond 02.30 uur in de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 juni binnen. Toen agenten ter plaatse kwamen, waren daar drie mannen twee slachtoffers aan het mishandelen. De drie verdachten zijn direct aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Den Haag van 18 en 20 jaar en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats van 26 jaar. Of de verdachten en de slachtoffers elkaar kenden is nog niet bekend. De verdachten zitten nog vast en worden gehoord.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of in het bezit zijn van camerabeelden waarop het incident of de aanleiding te zien is. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.