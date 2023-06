Overleden persoon aangetroffen in woning

Agenten gingen naar de woning na een melding dat de bewoonster niet opendeed na aanbellen. Collega’s treffen de 36-jarige bewoonster overleden aan in de woning. Rechercheurs en forensische specialisten doen uitgebreid onderzoek naar het incident. Zo wordt er onder andere sporenonderzoek gedaan, gesproken met getuigen en buurtonderzoek gedaan.

Er wordt rekening gehouden met diverse scenario’s, zoals de mogelijkheid dat een eerdere zelfmoord dinsdag 13 juni verband houdt met de zaak. De politie doet grondig onderzoek en er is meer inzage nodig in wat zich heeft afgespeeld op dinsdag 13 juni in de woning aan de Mandolinestraat.

Getuigenoproep

De politie wil graag spreken met mensen die iets gehoord of gezien hebben in de omgeving van de woning aan de Mandolinestraat. Heeft u tips of informatie die van belang kunnen zijn bij dit onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Wilt u liever anoniem een melding doen? Bel dan met M. (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000. Ook kunt u een tipformulier invullen.



(NB: uit oogpunt van piëteit is dit alle informatie die gedeeld wordt. Mochten er nog onverhoopt andere ontwikkelingen komende week naar voren komen, dan worden deze via de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt).