Dames beroven meerdere personen in Bussum en Hilversum

Rond 03.45 uur zaten een 19-jarige man en een 18-jarige vrouw uit Bussum op de stoep van de rotonde van de Herenstraat en Brinklaan. Ineens kwamen er twee meiden op een scooter aan en stopte bij de twee. Uit het niets werden de slachtoffers bedreigd met iets wat op een vuurwapen leek. Ze eisten de spullen van de slachtoffers. Met de buit gingen ze er vandoor in de richting van de Brinklaan en vervolgens richting het Mediapark in Hilversum.

Nog twee berovingen in Hilversum

Nog geen half uur later kwam er opnieuw een melding binnen van een beroving. Nu op de Ceintuurbaan in Hilversum. Een 18-jarige vrouw uit Hilversum werd onder dreiging van een mogelijk wapen beroofd van haar spullen. Nu ook weer door twee vrouwen op een scooter. Met exact hetzelfde signalement als de daders in Bussum. Ook hier gingen de twee met buit er vandoor.



Maar hier bleef het niet bij, want om 04.25 uur was het weer raak. Op de Taludweg in Hilversum werd een 17-jarige Hilversumse bijna aangereden door twee dames op een scooter. Ook hier werd een mogelijk vuurwapen getrokken en werd het slachtoffer beroofd van haar spullen.



Signalement van het jonge vrouw met het pistool (zat achterop de scooter)

Vrouw

17-18 jaar oud

Lichte huidskleur

Slank postuur

Rond 1,68 lang

Zwarte hoofddoek, haar mond was niet bedekt

Alle kleding was zwart

Jurk met legging eronder

Signalement van de bestuurster

Vrouw

Lichte huidskleur

165 tot 170 centimeter

17-18 jaar

Volledig zwart gekleed

Zwarte hoofddoek

Ze reden op een matzwarte scooter met een windscherm.

Help mee deze zaak op te lossen

Drie berovingen in nog geen uur tijd. Heeft u iets gezien of gehoord, dat kan helpen bij het onderzoek? Heeft u camerabeelden waar iets verdachts op te zien is? Neem dan contact met ons op.



Dat kan op de volgende manieren:

• Digitaal via onderstaand tipformulier

• Telefonisch via 0900-8844 of

• Anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000