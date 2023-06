Rode bolderkar leidt tot aanhouding verdachte van diefstallen en inbraken

Illegale bewoning

Op zondag 4 juni werd een melding gedaan van een ongenode gast in een leegstaande sloopwoning aan de Lange Wijnen te Laren. De persoon zou zijn intrek hebben genomen in de woning. Ter plaatse zag de politie dat in de woning allerlei goederen stonden zoals fietsen, gereedschap, elektronica en een rode bolderkar. Van deze goederen kon de herkomst op dat moment niet worden herleid.

Rode bolderkar

Een oplettende collega dacht één van de goederen, de rode bolderkar, te herkennen uit een andere zaak. In die zaak zou een bolderkar zijn gestolen uit een bedrijf te Huizen. Naar alle in beslaggenomen goederen werd vervolgens een onderzoek ingesteld. Daaruit bleek inderdaad een aantal goederen te kunnen worden herleid naar ten minste negen verschillende diefstallen, waaronder die van de rode bolderkar. Een deel van de goederen kon (nog) niet worden herleid.