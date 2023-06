Politie zoekt getuigen in Aalsmeer

1000 graden

Een team van experts op het gebied van explosieven, waaronder de EOD van Defensie, buigen zich over de resten van het explosieve voorwerp. Zij constateren dat op dat moment het brand- en ontploffingsgevaar geweken is, maar dat de bewoners met de schrik zijn vrijgekomen. Het voorwerp – dat normaliter alleen als noodsignaal wordt gebruikt - kan van zichzelf namelijk niet ontploffen, maar kan wel rond de 1000 graden heet worden. Het ding is daarmee levensgevaarlijk en extreem vatbaar voor brand.

Twee mannen

Het daaropvolgende politieonderzoek lijkt uit te wijzen dat twee nog onbekende mannen hier mogelijk verantwoordelijk voor zijn, hetzij opzettelijk dan wel per ongeluk. Zij kunnen als volgt worden omschreven:

- Man

- Ongeveer 1.70 meter lang;

- Lichte huidskleur met stoppelbaard

- Droeg een pet

- Man

- Ongeveer 1.90 lang;

- Lichte huidskleur

- Droeg een wit t-shirt em een rode korte broek;

Politieonderzoek

Het onderzoek is in volle gang. De recherche houdt rekening met alle scenario’s, ook dat de woning per ongeluk is getroffen en dat er geen kwade opzet in het spel was. Herken jij jezelf in de omschrijving en was je daar in de buurt? Of heb jij meer informatie die het onderzoek verder kan helpen? Of beschik je over camerabeelden van de periode voor, tijdens of na het incident? Alle informatie is erg welkom. Bel dan de politie via 0900-8844, anoniem via M: 0800-7000 of vul het online tipformulier in. Hier kunt u ook eventuele beelden uploaden. Vergeet hierbij niet het zaaksnummer te vermelden: 2023132806.