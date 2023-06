Politie vindt twee vermiste personen verdronken terug

Vermiste jongen (6) verdronken in Lith

De zoektocht naar de vermiste 6-jarige jongen bij de recreatieplas de Lithse Ham in Lith begon op woensdagavond rond 19.00 uur. Het jongetje was als laatst gezien bij de plas, waar hij met zijn ouders recreëerde. Na de melding dat de jongen verdwenen was, zetten de hulpdiensten een massale zoektocht op. Zo werden een duikteam van de brandweer en een politiehelikopter ingezet. Er is die avond tot diep in de nacht naar het jongetje gezocht.

Op donderdagmorgen hebben verschillende specialistische teams de zoektocht hervat. Rond het middaguur vonden duikers het levenloze lichaam van de jongen in het water. Een arts stelde vast dat hij door verdrinking om het leven is gekomen.

Vermiste 54-jarige man verdronken in Eersel

Iets voor 19.00 uur woensdagavond kregen wij een melding van een vermiste 54-jarige man in het water bij het E3-strand in Eersel. De man wilde graag de plas zwemmend oversteken. Toen de man na enige tijd nog niet terug was, heeft de familie alarm geslagen. Met verschillende diensten werd samengewerkt om de zwemmer zo snel mogelijk te vinden. Op woensdagavond was dat zonder succes.

Donderdagochtend is de zoektocht verdergegaan en zijn specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) het water opgegaan met een sonarboot. Tegen het einde van de middag heeft het team een lichaam aangetroffen in het water. Duikers hebben dat lichaam geborgen, het ging hier om de vermiste man uit Valkenswaard. Een arts stelde ook hier vast dat het slachtoffer verdronken is.

In beide gevallen wensen wij de nabestaanden veel sterkte toe.