Meerdere aanhoudingen na mishandelingen

Een 45-jarige man uit Heerlen heeft dinsdag op -woensdagnacht de politie ingeschakeld omdat hij slachtoffer was geworden van een mishandeling in een pand aan de Handelsstraat. In het betreffende pand werden nog drie andere slachtoffers aangetroffen: drie mannen (22, 43 en 50 jaar oud) uit Beekdaelen, Heerlen en Weert. Eveneens werden in het pand drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandelingen: een 22-jarige man uit Sittard, een 28-jarige man Sittard uit en een 22-jarige vrouw uit Polen. Twee van de vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd voor de benodigde medische zorg.

Later in diezelfde nacht zijn nog vier andere personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandelingen: dit betroffen drie mannen van 43, 24 en 29 jaar oud uit Heerlen en een 45-jarige man uit Maastricht. In het opgestarte onderzoek is het pand waar de mishandelingen hebben plaatsgevonden, onderzocht door de Forensische Opsporing. Mogelijke getuigen worden gehoord en camerabeelden zijn veiliggesteld. De aangehouden verdachten worden momenteel verhoord. Meer informatie kan op dit moment nog niet verstrekt worden.